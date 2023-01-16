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İtalya’nın 30 yıldır en çok aranan mafya lideri Sicilya'da yakalandı

İtalya’nın 30 yıldır en çok aranan mafya lideri Sicilya'da yakalandı

İTALYA'da 30 yıldır kaçak konumda bulunan ve ülkenin en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, Sicilya’da yakalandı.

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İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, 30 yıl sonra Sicilya’da yakalandı. İtalya’nın Sicilya bölgesinin başkenti Palerma’do bir klinikte yakalanan İtalyan mafya lideri tedavi amacıyla klinikte bulunuyordu. Cosa Nostra’nın lideri olarak bilinen Denaro, yakalanmasının ardından henüz açıklanmayan bir lokasyona götürüldü.

Mafya karşıtı savcıları öldürdü

Denaro’nun yakalanması operasyonuna 100’den fazla asker katıldı.  Denaro’nun cinayetleri arasında mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino’nun 1992 yılında öldürülmeleri de yer alıyor.

11 yaşındaki çocuğu işkenceyle öldürdü

Ayrıca, Denaro 1993 yılında Milano, Floransa ve Roma’da gerçekleştirilen bombalı saldırının yanı sıra bir mafya liderinin itirafçı olan 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması ve işkence edilerek öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

1993'ten beri aranıyordu: Bu bir zaferdir

Messina Denaro 2002 yılında gıyabında görülen davada çok sayıda cinayetten suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezası almıştı. Denaro, 1993 yılından bu yana aranıyordu.

Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Denaro’nun yakalanmasında görev alanlara teşekkür ederken, “bu büyük bir zaferdir” dedi.

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