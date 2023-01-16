Müge Anlı kayıp Ümit vakasında korkunç sözler! Cinsel organına kadar kesmiş deyip anlattı
|
Müge Anlı programında kayıp vakalarından birisi de Ümit Sedat Özcan oldu. Bugünkü Müge Anlı programında Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Mesut isimli vatandaşın esrarengiz olayla ilgili konuştuğu anlarda stüdyo buz kesti.
Müge Anlı'da aranan Ümit Sedat Özcan olayında korkunç detaylar ortaya çıktı. Kastamonulu Özcan, iki ay önce sırra kadem bastı. Ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.
19
Aile fertleri, kuzenleri Kubilay Güney'den şüphelendiklerini açıkladı.
29
İddialara göre Kubilay, aileyi arayıp "Sedat Bulgaristan'a kaçtı. En son 15 gün önce haber aldım" ifadelerini kullandı.
39
Ümit Sedat'ın ölü görüldüğünü öne süren Mesut isimli bir vatandaş ise canlı yayında kan donduran açıklamalar yaptı.
49