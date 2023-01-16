Sosyolog Pınar Selek hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca 1998'de Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin haklarındaki beraat kararları bozulan sanıklardan sosyolog Pınar Selek hakkında kırmızı bülten, sanık Abdülmecit Öztürk hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Yargıtay kararının ardından dava dosyasının gönderildiği İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk "sanık", İsmet Çetinkaya, Zeynep Yarar ve Meral Aydın "katılan" sıfatıyla yer aldı.

Sanıkların suçunun "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" olduğuna yer verilen tensip metninde, katılan Zeynep Yarar'ın vefat ettiği kaydedildi.

Mahkeme heyeti, Pınar Selek'in yokluğunda tutuklanmasına ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Genelge hükümlerine uygun olacak şekilde hazırlanacak kırmızı bülten formlarının doğrudan Adalet Bakanlığına iletilmesine hükmeden heyet, sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını karara bağladı. Mahkeme, duruşmanın 31 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

Fransa'da yaşayan Pınar Selek: Dönünce halaya duracağım

Fransa’da yaşayan Selek, Ceza Genel Kurulu ve ardından gelen mahkeme kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Mısır Çarşısı Davası, 25 yıldır sürüyor. Hayatımın yarısı. 25 yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesini boğmaya çalışan mafya çete sisteminin bir aynası. Ve bu dava ülkemizde çok daha uzun süredir kökleşen örgütlü kötülüğün bir göstergesi.

Sahte belgelere dayalı bu sahte karar, seçimden önce gündeme sokulan karanlık senaryolardan sadece bir paragraf. Farklılıkların eşitlik ve özgürlük temelinde birlikte yaşamasından yana olanlara reva görülen kirli oyunların sadece bir parçası. Yani bizim mücadelemiz ülkemizdeki ağır bedellerle süren yaşam direnişinin sadece küçük bir parçası. Birlikte kazanacağız.

13 yıl önce ayrıldığım topraklara döneceğim ve tanıdığım tanımadığım dostlarla büyük bir halaya durağım. İçimdeki büyük acıya rağmen bu halayın umuduyla güçlüyüm.