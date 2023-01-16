Orta gelirliye konut kampanyası bugün başladı: İşte örnek ödeme planı!

Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında başvurular bugün başladı. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.

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Orta gelirliyi konut sahibi yapacak 'Yeni Evim' kampanyası heyecanla karşılandı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunulacak, 81 ilde geçerli olacak.

İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Bu kampanyada kura çekilmeyecek, kapsamda sıfır evler olacak. Yapımı devam edenler ve yeni başlayacak projeler de dahil edilecek.

Yüzde 10 peşinat alınacak

Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

Milliyet'in haberine göre, 18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa ya da son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye dahil olamayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek.

Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında evler 5 yıl boyunca satılamayacak.

Projede 3 bölge var

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyenlerden bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli değil.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyip kredi tahsis edecek.

Proje kapsamında finans programı 3 ayrı bölge şeklinde hazırlandı. 1'inci bölge olan İstanbul için 5 milyon lira, 2'nci bölgedeki iller için en fazla 3 milyon lira, 3'üncü bölgedeki diğer iller için de en fazla 2 milyon lira finansman sağlanacak.

Taksitler ne kadar olacak?

Yeni Evim kampanyası kapsamında orta gelirli vatandaşlar aylık ortalama 9 bin 720 liradan başlayan ve 55 bin 265 liraya varan taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecek.

Yeni Evim Kampanyası'nda örnek kredi hesaplama taplosu

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru sürecini şu sözlerle anlattı: -Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

-Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

-Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

PEKİ, VATANDAŞIMIZ HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

-Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan

-Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan

-Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.

Hangi projeler kampanyaya dahil?

-Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler,

-GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri,

-Ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar. Şunu da ifade etmek isterim. Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.