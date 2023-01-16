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Hüsamettin Cindoruk ve 100 eski vekilden İmamoğlu'na destek ziyareti

Hüsamettin Cindoruk ve 100 eski vekilden İmamoğlu'na destek ziyareti

Hüsamettin Cindoruk, Ufuk Söylemez ve 100 eski milletvekili bugün Saraçhane’ye giderek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

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TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk ve ekonomiden sorumlu eski bakan Ufuk Söylemez, beraberinde 100 eski milletvekili ile İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

 İmamoğlu hakkında son olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili dava açıldı. 

İmamoğlu’nun bugünkü destekçileri de Cindoruk, Söylemez ve 100 eski milletvekili oldu.

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