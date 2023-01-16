Engelli bakım merkezinde skandal görüntüler! 22 kişiye dava
Eskişehir’de özel bir bakım merkezinde engellinin darp edilmesi ve kötü muameleye uğraması iddiası ile aralarında kurum sahibi, müdürü ve personelinin de bulunduğu 22 kişi, ‘bilinçli taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan yargılanıyor.
Sakarya’da yaşayan Selim Serdaroğlu (50), yüzde 78’lik zihinsel engel durumu nedeniyle daha iyi şartlarda bakılması için ailesi tarafından 2017’nin Ağustos ayında Eskişehir’deki özel bir bakım merkezine yerleştirildi.
İddiaya göre, Serdaroğlu burada kaldığı yaklaşık 8 aylık süre içerisinde bakımevi personeli tarafından darp edildi ve kötü muameleye maruz kaldı.
Ailesi 2018’in Nisan ayında Serdaroğlu’nu bakımevinde ziyaret ettiğinde, tekerlekli sandalye üzerinde ve vücudunda morluklar olduğunu gördü. Kurumdaki görevlilere durumu soran aile Serdaroğlu’nun yataktan düştüğü yanıtını aldı. Durumdan şüphelenen aile, Serdaroğlu’nun hastaneye sevk edilmesini sağladı.
Konuyla ilgili ailenin bakım merkezi hakkındaki kötü muamele ve darp iddiasıyla şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde bakım merkezindeki 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtları incelendi.