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Prens William'a kahvaltıda üç sosis Prens Harry’e sadece iki sosis veriliyordu

Prens William'a kahvaltıda üç sosis Prens Harry’e sadece iki sosis veriliyordu

İngiliz Kraliyet Ailesi'ni reddeden ve ABD'ye yerleşen Prens Harry’nin eski uşağı Paul Burrell, "Prens William'a kahvaltıda üç sosis verilirken Prens Harry’e sadece iki sosis veriliyordu." dedi.

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Prens Harry’nin otobiyografik eseri “Yedek”, piyasaya sürüldü.

Tam 20 milyon dolar telif kazanan Prens Harry, kitabında reddettiği ve kavgalı konuma düştüğü İngiliz Kraliyet Ailesi’ni yerden yere vurdu.

Daha önce abisi William tarafından darp edildiğini ve kendisinin “Prens William’ın başına bir şey gelirse organ nakli yapılması için” dünyaya getirildiğini iddia eden Prens Harry’nin kitabı şimdiden on binlerce kopya sattı.

Bir Kraliyet Ailesi iddiası ise, Buckingham Sarayı’nın eski uşağı Paul Burrell’den geldi.

"Prens Harry’e kendisini değersiz hissettirdiler"

Prens Harry ve Prens William’ın çocukluğu döneminde uşaklık yapan Paul Burrell, şu ifadeleri kullandı: “Bir dadı vardı, Prens William’ın kahvaltı tabağına üç sosis koyardı. Prens Harry’nin tabağına ise iki tane… Harry başını kaldırdı ve şöyle dedi: ‘O neden üç tane alıyor?’ ve Dadı şöyle yanıtladı: ‘William’ın daha çok besine ihtiyacı var. Büyüyünce kral olacak, daha çok gelişmesi lazım.’ Prens Harry ve Prens William arasındaki gerilimin ta o zamanlara dayandığını söyleyebilirim. Prens Harry’e kendisini değersiz hissettirdiler.”

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