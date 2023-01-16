Beşiktaş orta sahasına flaş isim: Konyaspor'a 2.5 milyon Euro teklif yapıldı!

Devre arası transfer dönemine girilmesiyle Beşiktaş orta alanı güçlendirmek için arayışa girdi. Siyah-Beyazlıların Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic’i transfer etmek için kulübüne 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

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Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Aboubakar'dan gelecek haberi bekleyen siyah beyazlılar, Konyaspor'dan Hadziahmetovic için de resmi teklifte bulundu.

Kartal, orta saha oyuncusu için Konyaspor'a 2.5 milyon Euro önerdi. Konyaspor, Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic için yaptığı teklifi kabul etmedi.

Amir Hadziahmetovic'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.