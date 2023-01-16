HDP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu! Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın

HDP'den Mayıs ayına çekilmesi beklenen seçimler öncesinde flaş adım. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını açıkladı.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin en son HDP ile ilgili davada, Hazine yardımı bulunan hesaplara bloke konulması kararı aldığını hatırlattı.

"Bu davayla hedef tahtasına konulanın, Türkiye'nin adil, özgür, eşit, demokratik bir seçim yaşaması olduğunu" söyleyen Sancar, "bloke kararının, buna yönelik bir müdahale anlamı taşıdığını" ifade etti.

Hazine yardımının yatırılacağı hesaplara bloke konulması kararına karşı itiraz haklarının saklı olduğunu belirten Sancar, itirazlarını 4 Şubat'a kadar AYM'ye ileteceklerini bildirdi.

Sancar, davanın geldiği aşamanın yarattığı ciddi sorunların olduğunu öne sürerek, "AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bunu en ivedi şekilde karar altına almalıdır" diye konuştu.