78 kadını katletti 'temizlik için yaptım' dedi! Rus seri katil, Putin'e seslendi: Son isteği bu oldu!

'Kurt adam' lakaplı, Rusya'nın en büyük seri katili hapishaneden Vladimir Putin'e seslenerek istekte bulundu. 200 kadını öldürdüğü iddia edilen seri katil Mikhail Popkov, Ukrayna'ya karşı savaşmak için serbest bırakılmasını talep etti. Popkov, "hiç tereddüt etmem" diye konuştu.

Rusya'nın 'en kanlı seri katili' olarak bilinen 58 yaşındaki Mikhail Popkov, vahşi cinayetlerini 1992 ve 2010 yılları arasında işlemişti. Eski bir polis memuru olan Mikhail Popkov, 18 ve 50 yaş arasındaki kurbanlarının çoğuna cinsel istismarda bulunup ardından canice katletmişti.

Kurbanlarını balta, çekiç, bıçak, tornavida ve kürekle o kadar vahşice öldürüyordu ki Pepkov'a 'Kurt Adam' ve 'Anagarsk Manyağı' lakabı takılmıştı.

Kesinleşmiş 78 cinayeti var

'Kurt Adam', 78 kadını öldürmekten hüküm giymiş olsa da polis, caninin işlediği cinayet sayısının 200 olduğuna inanıyor.

Popkov, Sibirya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Norilsk'te yaşıyordu. Ancak cinayetlerinin birçoğunu Moskova'ya yakın olan Angarsk'ta gerçekleştirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Popkov, yakalandığı zaman cinayetleri neden işlediği sorulduğunda kan donduran bir cevap verdi: Çevreyi hayat kadınlarından temizlemek için yaptım...

"Seni keseceğim sıra sende"

Popkov'un aile arşivinden çıkan bir video ise son derece tüyler ürperticiydi. 1990'larda çekilen videoda seri katil, elinde bir bıçakla kameraya doğru yürüyerek Nazi hapishanelerindeki esirlere yapılan işkencelere değinerek "Seni katledeceğim. Seni keseceğim. Şimdi sıra sende" diyor.

Hastalık teşhisi konuldu

Rus devlet haber ajansı TASS, Popkov'un psikiyatrik değerlendirmesini paylaşarak, caninin 'öldürme arzusu duyma' durumu olan 'cinayet manisi' teşhisinin konulduğunu açıklamıştı. Ancak kısa süre sonra seri katilin akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı.

Pepkov, hakkında görülen 3 ayrı davanın ardından iki müebbet ve fazladan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanede kaldığı süreçte, pandemi sırasında maske yaparak çalıştırıldı. Popkov, "Ölüm cezasının daha iyi olduğunu düşündüğüm anlar oldu" dedi.

Putin'den savaşa katılmak için serbest bırakılmasını istiyor

Rus yetkililer, gazetecilerin seri katil Mikhail Popkov ile yeniden röportaj yapmasına izin verdi. Pepkov, Kızıl Ordu'da askerlik yaparken radyo ve elektronik deneyimine sahip olduğunu söyledi.

Her ne kadar işlediği cinayetlerden pişman olduğunu dile getirse de şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına katılmak için can attığını dile getiren Pepkov, "Savaşa katılmak için hiç tereddüt etmem. On yıldır hapiste olmama rağmen hızlı bir şekilde öğrenmemin o kadar zor olacağını düşünmüyorum" dedi.

Rusya'nın en kanlı seri katili, Ukrayna'da Rusya için savaşan paralı asker grubu Wagner'e katılmak için can attığını sözlerine ekledi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalde, mahkumları savaşmak karşılığında serbest bırakmıştı. O günden bu yana Rusya'nın 40 bin mahkumu serbest bıraktığı iddia ediliyor. Pepkov da Ukrayna'da savaşabilmek için Putin'den serbest bırakılmasını istiyor.