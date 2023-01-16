Bakan Özer duyurdu: 2023 yılında 922 ilçenin tamamına kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bir müjde verdik, 922 ilçenin tamamına Bilim Sanat Merkezi kuracağız." dedi.

Abone ol

Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece öğrencilerin eğitimlerine destek vermekle kalmadıklarını anlattı. "Aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerimizin gelişimine de destek veriyoruz. İşte BİLSEM'ler özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek için her türlü eğitim programıyla desteklendiği bir okul." ifadelerini kullanan Bakan Özer şunları kaydetti:

Göreve geldiğimiz zaman Türkiye'de 179 Bilim Sanat Merkezi vardı. Biz çocuklarımızın Bilim Sanat Merkezlerine erişimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379'a çıkardık ve 2023 yılında bir müjde verdik, dedik ki; 922 ilçenin tamamına BİLSEM kuracağız. Tamamına ki çocuklarımız rahat bir şekilde bilimsel merkezlere ulaşsınlar ve bilimle, sanatla, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu TEKNOFEST gençliği olarak emin adımlarla geleceğe doğru yürüsünler."