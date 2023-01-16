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Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım kararı yönetim resmen açıkladı

Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım kararı yönetim resmen açıkladı

Medipol Başakşehir’de, tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Başakşehir formasıyla 63 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Hasan Ali Kaldırım, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

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