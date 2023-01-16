Kırklareli'nde sahte dişçi hakkında istenen ceza belli oldu

Tekirdağ'daki sahte doktordan sonra Kırklareli'de de suçüstü yakalanan sahte dişçi hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Geçtiğimiz sene Kasım ayında kendini diş hekimi diye tanıtarak Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde özel muayenehane açan D.N., H.K.’yi tedavi etti. Tedavisinde şikayetleri giderilemeyen H.K., şüphelenerek İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, muayenede polis ekiplerince arama yapıldı. Muayenehaneye giden ekipler, D.N. eldiven ve maske takmış halde, S.D. ise muayene koltuğunda otururken, 2 kişinin de beklediği görüldü. Gözaltına alınan D.N., 23 Aralık 2022'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.N.’nin avukatının itirazı üzerine şahıs tahliye edildi.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı, D.N. hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianameye göre, tanıklar D.N.'nin kendisini 'çene cerrahı', 'diş hekimi' olarak tanıttığı ve işlem yaptığı beyanları karşısında şüphelinin savunmasına itibar edilmediği, tüm dosya değerlendirildiğinde şahsın diplomasız olarak diş hekimliğine ilişkin muayene ve müdahale yaptığı kaydedildi.

D.N.'nin iddianamede yer alan ifadesine göre, "manevi ablası" olduğunu öne sürdüğü diş hekimi S.Ö.G. adına kiraladığını ve herhangi bir kişiye muayene ve tedavi yapmadığını savunarak, "Daha önce İstanbul'da diş hekimlerinin yanında çalıştım. Babaeski ilçesinde bulunan bahse konu iş yerini diş hekimi olan manevi ablam S.Ö.G. adına kiraladık. Henüz açılışını yapmadık. Burada herhangi bir tedavi ve işlem yapmadım. Olay günü arama sırasında S.D.'nin dişlerini yapıştırması talebini kıramadığı için kabul ettim. İş yerindeki malzemeleri kullanarak kaplamaların üzerine yapıştırıcı sürdüm. Bu sırada polisler geldi" dediği öğrenildi.