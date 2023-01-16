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İmamoğlu hesabından paylaştı: 2 bin 125 yeni taksi hizmette

İmamoğlu hesabından paylaştı: 2 bin 125 yeni taksi hizmette

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz kasım ayı toplantısında '2 bin 125 yeni taksi' teklifi kabul edildi. Kent genelinde bin 803 minibüs 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek.

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İstanbul’un taksi sorununu çözmek için ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ve 322 dolmuş taksiye dönüştürülüyor. 2 bin 125 taksinin İstanbulluların hizmetine girdiğini duyuran İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından ''Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz.'' dedi.

2 bin 125 yeni taksi hizmette

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 2 bin 125 taksinin hizmete girdiğini duyurdu. İBB TV'nin paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, ''Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

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