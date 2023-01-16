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Oto sanayide güpegündüz çatışma! Ölü ve yaralılar var

Oto sanayide güpegündüz çatışma! Ölü ve yaralılar var

 Ümraniye’de oto sanayide iki sürücü arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan esnaf grubu ile sürücülerden birisi arasında tartışma çıktı. Sürücü çıkardığı silahla tartıştığı esnaf grubuna ateş açtı. 4 kişi yaralanırken arbede sırasında sürücünün silahı yere düştü. Esnaf grubundan bir kişi de silahı alarak sürücüye ateş ederek öldürdü.

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Kan donduran olay, Ümraniye’de bir oto sanayide saat 15.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmaya müdahale ederek sonlandırmak isteyen esnaf grubu ile sürücülerden biri arasında küfürleşme yaşandı.

Sinirlerine hâkim olamayan sürücü çıkardığı silahla ile tartıştığı esnafa ateş açtı. Esnaf grubu içerisinde bulunan 4 kişi vurularak yaralandı. Yaşanan arbede sırasında sürücünün silahı yere düştü. Bir esnaf, yere düşen silahı alarak sürücünün başına doğru ateş etti. Başından vurulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Silahlı sürücü ile tartışma yaşayan diğer sürücünün ise silahlı arbede esnasında olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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