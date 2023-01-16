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Batılı yetkililerden CNN'e itiraf gibi açıklama: Ukrayna fırsat sundu

Batılı yetkililerden CNN'e itiraf gibi açıklama: Ukrayna fırsat sundu

CNN, milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlanan Ukrayna'nın silahlar için 'her anlamda bir test laboratuvarı' olduğunu yazdı.

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ABD merkezli CNN, Ukrayna'nın her zaman beklentileri karşılamayan Batı silahları için bir 'test ortamı haline geldiğine' dair bir analiz paylaştı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen bir kaynak, Ukrayna krizinin 'ABD ve müttefiklerine kendi silah sistemlerinin yoğun kullanım altında nasıl performans gösterdiğini incelemek için fırsat sunduğunu' söyledi.

Haberde ismi verilmeyen ve 'Batı istihbaratına yakın olduğu' belirtilen bir kaynak, Ukrayna'nın 'kesinlikle her anlamda bir silah laboratuvarı olduğunu, çünkü bu ekipmanların hiçbiri endüstriyel olarak gelişmiş iki ülke arasındaki bir savaşta fiilen kullanılmadığını' anlattı. Kaynak, "Bu gerçek dünya savaş testi" ifadesini kullandı.

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