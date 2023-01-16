Benzine zam geldi! İşte 16 Ocak 2023 Salı zamlı benzin fiyatları...

Araç sahiplerine kötü haber... Benzin fiyatlarına 16 Ocak 2023 Salı gününden (bu gece yarısı) itibaren 67 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 20 liranın üzerine çıktı...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Benzine bir hafta içinde ikinci kez zam geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zam geldi. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği öngörülmüyor. Yaşanacak fiyat artışı sonrası benzinin litre fiyatı, 20 liranın üzerine yükselecek.

Zamlı benzin fiyatları kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta 80 kuruş artış yaşanan benzin litre fiyatı için bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 67 kuruş zam gelecek. Benzin, Salı gününden itibaren ortalama olarak İstanbul'da 20.34 TL, Ankara'da 20.55 TL, İzmir'de 20.53 TL'den satılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları (16 Ocak 2023)

İSTANBUL

Benzin: 19.67 TL

Motorin: 22.11 TL

ANKARA

Benzin: 19.88 TL

Motorin: 22.31 TL

İZMİR

Benzin: 19.86 TL

Motorin: 22.42 TL