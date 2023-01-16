Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Hangi konular ele alındı?

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Rus medyasından aktarılan bilgiye göre; telefonda görüşen Erdoğan ve Putin Ukrayna'daki son durumu ele alarak özellikle esir değişimi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca ikili, işbirliklerini teyit ederek Rus gaz arzı ve Türkiye'de bölgesel bir doğalgaz merkezi kurulması görüştü.

Putin ve Erdoğan, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme sürecini de ele aldı.

Ayrıntılar gelecek...