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SADAT olayı sonrası Kılıçdaroğlu ile Necat Gülseven baş başa görüştü

SADAT olayı sonrası Kılıçdaroğlu ile Necat Gülseven baş başa görüştü

3N Medya Grubu'nun sahibi Necat Gülseven ile Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir saat 15 dakika görüştü.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması yayını esnasında dikkatsizlik sonucu yayınlanan SADAT alt bant reklamı sonrası yaşanan gelişmeler Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve  tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

"3 arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’i Ankara Genel Merkez’deki makamında ağırladı. 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaşanan olaylar sonrası reklam bölümünden işten çıkartılan 3 kişiyle ilgili "o 3 arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın" diyerek tekrar işe alınmasını istedi. 

Kılıçdaroğlu: Tv100'ün yayıncılık çizgisini beğeniyorum

Görüşmede tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, tv100’ün yayın çizgisinin ortada olduğunu, tüm gruplara eşit mesafede olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "tv100’ün yayın çizgisini beğeniyoruz, objektif bir çizgisi var. Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın" ifadelerini kullandı. 

Samimi bir ortamda geçen görüşme sonrası Kılıçdaroğlu Gülseven bir de selfie çektirdi.

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