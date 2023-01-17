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Ülke karanlığa gömüldü! 1 günde 1 saat elektrik veriliyor

Ülke karanlığa gömüldü! 1 günde 1 saat elektrik veriliyor

Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad, vatandaşlara günlük 4 saat elektrik verilebilmesi için 600 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç olduğunu aktardı.

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Krizin yasal ve kapsamlı bir şekilde çözülmesi için bir plan hazırladıklarını ve bunu bakanlar kuruluna sunacaklarını ifade eden Fayyad, Ekim 2022'den beri cumhurbaşkanının seçilememesinin oluşturduğu "yönetim boşluğuna" atıfta bulunarak, bunun devam etmesi halinde, ulusal birliği tehdit edebileceği, uyarısında bulundu.

GÜNLÜK 600 MİLYON DOLARLIK BÜTÇEYE İHTİYAÇ VAR

Hükümetin ağustos 2022'de ülkedeki elektrik üretiminin günlük 4 saate çıkarılması için 600 milyon dolarlık bütçe teminini onayladığını hatırlatan Fayyad, ancak Merkez Bankasının bu meblağı ödemeyi reddettiğin söyledi.

Meclis ve hükümet tarafından daha önce onaylanan kararının yeniden tartışmaya veya bakanlar kurulu toplantısına taşımaya gerek görülmediğini dile getiren Fayyad, önlerindeki 5 ay boyunca, günlük 4 saat elektrik verilebilmesi için 600 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Halihazırda yakıt yükünü boşaltmayı bekleyen bir gemiye 62 milyon dolar ödenmesi gerektiğini aktaran Fayyad, bu geminin dışında başka gemilerdeki yakıt alımı için 75 milyon ve bakım-onarım hizmetleri için de bakanlıklarının 54 milyon dolara ihtiyacının olduğunu anlattı.

Lübnan medyasına göre, paraları ödenmeyen 4 adet yakıt yüklü gemi denizde bekliyor.

Ülkede 2019'dan itibaren derinleşmeye başlayan ekonomik kriz nedeniyle yakıtla çalışan elektrik üretim tesisleri durma noktasına gelmişti.

Lübnan'da, özellikle 2021'den itibaren uzun süre günlük ortalama 2 saat elektrik verilirken, vatandaşlar günün diğer saatlerinde ise çok pahalıya mal olan jeneratörlerle kısıtlı bir şekilde elektrik temin etmeye çalışıyor.

Son dönemde ise devlet tarafından vatandaşlara günlük sadece 1 saat elektrik verilebiliyor.

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