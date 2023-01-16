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Karim Benzema, Ronaldo ile takım arkadaşı mı olacak?

Karim Benzema, Ronaldo ile takım arkadaşı mı olacak?

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın kadrosuna katmak istediği Karim Benzema'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

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Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın kadrosuna katmak istediği Karim Benzema'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

İspanya Süper Kupa finalinde dün Barcelona'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Real Madrid, Karim Benzema'yla sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Foot Mercato'da yer alan haberde, Real Madrid yönetimi ve Karim Benzema'nın sözleşme detaylarını görüştüğü ve anlaşmanın tamamlandığı aktarıldı.

Haberde, Al-Nassr'ın yoğun ilgisine rağmen yıldız golcünün takımında kalmak istediği ve kariyerini Real Madrid'de sonlandırmayı planladığı vurgulandı.

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