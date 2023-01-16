Haluk Bayraktar'dan canlı yayında Ali Babacan'a yanıt

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Baykar'ı kastederek "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" şeklindeki iddiası gündeme bomba gibi düştü. Babacan'ın sözlerinden sonra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a canlı yayında "Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?" sorusu yöneltildi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözleri yeni bir tartışma başlattı. Babacan'ın "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" sözlerine Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler sert sözler tepki gösterdi. Her iki isim de Babacan'ın iftira attığını ve haklarını arayacaklarını söyledi.

"Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?"

Tüm yaşananların ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bulundukları konuma emekleriyle geldiklerini ve yıllarının Cudi ve Gabar'da geçtiğini söyleyen Bayraktar'a programda "Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?" sorusu yöneltildi.

"Bayraktar tb2'yi 2016'da Tsk'ya teslim ettik"

Kardeşinin 2016'da damat olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu da atılan iftiraların en büyüklerinden bir tanesi. Selçuk Bayraktar 2016 yılında damat oldu. 2016 yılında Bayraktar TB2'yi geliştirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmiş bir firmayız." dedi.

"Devlet bankaları dahil hiç kredi kullanmadık"

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "Bu alanda gece gündüz Ar-Ge yapıyoruz. Baykar, hayatı boyunca tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Devlet bankaları da dahil hiç kredi kullanmadık. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan da bir kuruş Ar-Ge desteği almadık. Ar-Ge sözleşmesi bile imzalamadık. Biz ürettiklerimizi sattık, oradan elde edilen gelirle de yatırım yaptık.

"Baykar'ın varlığı rekabeti ve maliyet etkinliğini getiriyor"

Baykar'dan önce Türkiye İsrail'den Heron'ları alıyordu. Silahlı değillerdi. Bugün Bayraktar TB2'nin 5 katı fiyatı. Gınat'ları 10 katına alıyordu. Baykar'ın varlığı rekabeti ve maliyet etkinliğini getiriyor."