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Kısmetse Olur Yaren düşen poposu hakkında konuştu!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı izdivaç yarışmasının gelin adaylarından biri olan Yaren Dağ, Beyaz TV'de magazin programı sunan eski Kısmetse Olur yarışmacısı Didem Delen'in sözlerine karşı isyan etti. Youtube'da yayınlanan 'Magazin Havası' programında Afra Arya Gündüzpolat ve Ayça Kuru bu konuyu ele aldı.

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Youtube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren Dağ, düşen poposu hakkında açıklamada bulundu. Yaren Dağ'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde poposunun vücuduna göre orantısız ve düşük durması ise sosyal medyada gündem olmuştu. Magazin manşetleri ise Yaren Dağ'ın bu fotoğrafını hedef aldı.

Eski Kısmetse Olur yarışmacılarından Didem Delen'in, Beyaz TV ekranlarında sunduğu magazin programında kendisi hakkında yorumlarda bulunmasına çok sinirlenen Yaren şu açıklamayı bulundu. 

"Siz kimsiniz?"

"Ne oluyor ya hayırdır? Yok popom düşmüş yok külot şeklinde takma popo takıyormuşum, yok sakat mıymışım. Siz kimsiniz? Özellikle de magazin programında bir kadın var neler söylemiş, üç kişiler." dedi.

"Kaç yaşına geçmiş, gelmiş benim popoma laf ediyor"

Yaren devamında, "O televizyondaki teyze de nereden çıktığını, hangi programdan geldiğini unutmuş sanırım. Estetikten yüzünde mimik kalmamış, bilmem kaç yaşını geçmiş, gelmiş benim popoma laf ediyor. Kendinize gelin" ifadelerini kullandı.

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