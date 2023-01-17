DP Ankara İl Başkanı: Gültekin Uysal aday olursa açık ara seçilir

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayı olması halinde açık ara seçileceğini belirtti.

Abone ol

2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kaldı.

Millet ittifakını oluşturan 6'lı masa liderleri ise aylardır bir araya gelip dağılmalarına rağmen henüz aday çıkarabilmiş değil.

Aday çıkaramadıkları gibi her partiden "Aday bizden çıkarsa kesin seçilir" açıklaması geliyor. Bu açıklamalardan biri de ittifakta en küçük lider olarak bilinen Demokrat Parti'den geldi.

Ankara Masası TV'de, "Arka Plan" programında konuşan Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına dair açıklamalarda bulundu.

"Gültekin Uysal aday olursa, çok rahat seçilir"

Masadan çıkan bir adayın seçilme ihtimaline değinen Delikanlı, "6'lı masanın adayı, o liderlerden biri olur, o lider de açık farkla seçilir. Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara seçilir. Çokta rahat seçilir." dedi.

"Merkez sağın çimentosundan bahsediyoruz"

Genel Başkanı'nı öven Delikanlı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin merkez sağının, kemikleşmiş, merkez sağın çimentosundan bahsediyoruz. Onun liderinden bahsediyoruz. 77 yıllık bir geleneğin, mirasçılık yapmayıp, üzerine koyan gencecik, eğitimli, donanımlı, partisinin ışığını söndürmemiş, direnmiş, hiçbir zaman hükümete sırtını dayamamış, bir liderden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.