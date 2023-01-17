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İzmir peş peşe sallandı! 4 günde 142 deprem

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir peş peşe sallandı! 4 günde 142 deprem

 İZMIR’de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kentte, son 4 günde içerisinde 142 deprem meydana gelirken, bu depremlerin en büyüğü ise 3,5 büyüklüğünde ölçüldü.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 12-16 Ocak tarihleri arasında kentte toplamda 142 deprem meydana geldi. Bu depremlerin çoğunluğu merkez üssü Buca olarak gerçekleşti.

Kentte, en büyüğü 3,5 büyüklüğündeki depremlerin yanı sıra, büyüklüğü 2,0 ve altında olmak üzere 133 kez sarsıntı kaydedildi.

Adeta beşik gibi sallanan kentte, yaşanan depremlerin ardından herhangi bir yaralanma veya zarar gören yapı olmadığı öğrenildi.

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