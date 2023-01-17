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Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün kulislere düştü Resmi Gazete'de yayımlanacak

Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün kulislere düştü Resmi Gazete'de yayımlanacak

2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağına dair senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Deniz Gürel, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta seçim yapılacağı açıklamasında bulunacağına dair kulis paylaştı.

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2023 seçimlerinin mayıs ayında yapılacağı kesinlik kazandı gibi. İktidar partisinden gelen açıklamalar mayısı işaret ediyor.

tv100'de Taksim Meydanı programında erken seçim kulisleri masaya yatırıldı.

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta seçim yapılacağı açıklamasında bulunacağına dair kulis bilgisini paylaştı.

Deniz Gürel aynı zamanda 14 Mart’ta söz konusu tarihin Resmî Gazete’de yayınlanacağına dair bir bilgi de paylaştı.

Yazar Fuat Uğur ise, MHP'li bir vekille görüşmesini aktardı. Uğur MHP'nin de 14 Mayıs'a sıcak baktığını söyledi.

Uğur siyasi partilerin kendilerini 14 Mayıs'a göre hazırlaması gerektiğini belirtti.

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