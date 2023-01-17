Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün kulislere düştü Resmi Gazete'de yayımlanacak

380 kişi hakkında gözaltı kararı! Aralarında doktorlar da var

Mersin'deki otobüs kazası! 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü, 33 yaralı var

İngiltere gündemine oturdu: Polis memuru seri tecavüzcü çıktı! Kendisi itiraf etti

Akaryakıtta yeni zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorin litresi ne kadar oldu?