Akaryakıtta yeni zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorin litresi ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam geldi. İstanbul'da Ankara'da zam sonrası fiyatlar...Abone ol
Geçtiğimiz hafta fiyatı 80 kuruş artan benzine bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 67 kuruş arttı.
Litresi ne kadar oldu?
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.
Motorinde değişiklik yok
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı İstanbul'da motorin litre
fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
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