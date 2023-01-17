BIST 5.208
DOLAR 18,79
EURO 20,35
ALTIN 1.153,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden birinin lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı. 

Abone ol

 İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, hakkında “Kırmızı Bülten” bulunan Ngakuru’nun İstanbul’da kaldığı adres ve konumu belirlendi. Uluslararası düzeyde aranan şüphelininZekeriyaköy’de kaldığı saptandı. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu trafiğini ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir para akışını yönettiği öne sürülen zanlı, yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.
Ngakuru'nun polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Uyuşturucu ağının liderinin, Avustralyalı yetkililerle yapılacak görüşmelerin ardından ülkesine iade edileceği bilgisine ulaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te yaşandı! Aileler birbirine girdi 3 ölen var
Gaziantep'te yaşandı! Aileler birbirine girdi 3 ölen var
DP Ankara İl Başkanı: Gültekin Uysal aday olursa açık ara seçilir
DP Ankara İl Başkanı: Gültekin Uysal aday olursa açık ara seçilir
Ülke karanlığa gömüldü! 1 günde 1 saat elektrik veriliyor
Ülke karanlığa gömüldü! 1 günde 1 saat elektrik veriliyor
İzmir'de deprem meydana geldi
İzmir'de deprem meydana geldi
Kısmetse Olur Yaren düşen poposu hakkında konuştu!
Kısmetse Olur Yaren düşen poposu hakkında konuştu!
Haluk Bayraktar'dan canlı yayında Ali Babacan'a yanıt
Haluk Bayraktar'dan canlı yayında Ali Babacan'a yanıt
Karim Benzema, Ronaldo ile takım arkadaşı mı olacak?
Karim Benzema, Ronaldo ile takım arkadaşı mı olacak?
Sözleşmeliye kadro müjdesi! Meclis'te kabul edildi
Sözleşmeliye kadro müjdesi! Meclis'te kabul edildi
Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine İYİ Parti karşı çıktı
Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine İYİ Parti karşı çıktı
SADAT olayı sonrası Kılıçdaroğlu ile Necat Gülseven baş başa görüştü
SADAT olayı sonrası Kılıçdaroğlu ile Necat Gülseven baş başa görüştü
İsveç'ten son dakika açıklaması: Kararı Türkiye verecek
İsveç'ten son dakika açıklaması: Kararı Türkiye verecek
Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesi projesi hayata geçiyor
Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesi projesi hayata geçiyor