Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden birinin lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı.

Abone ol

İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, hakkında “Kırmızı Bülten” bulunan Ngakuru’nun İstanbul’da kaldığı adres ve konumu belirlendi. Uluslararası düzeyde aranan şüphelininZekeriyaköy’de kaldığı saptandı. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu trafiğini ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir para akışını yönettiği öne sürülen zanlı, yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Ngakuru'nun polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Uyuşturucu ağının liderinin, Avustralyalı yetkililerle yapılacak görüşmelerin ardından ülkesine iade edileceği bilgisine ulaşıldı.