Tunç Soyer, hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi açıkladı: Şaka değil

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından, Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçenin 3 bin TL olduğunu açıkladı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, sosyal medya hesabından, "Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçe ne kadardır?" sorusunu sordu.

Cevabını bir sonraki paylaşımında duyuran Soyer, hükümetin Halkapınar-Otogar metrosu için bütçesinin 3 bin lira olduğunu açıkladı.

Soyer, "Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023'te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 Bin TL, şaka değil" diye yazdı.