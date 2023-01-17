BIST 5.208
DOLAR 18,79
EURO 20,35
ALTIN 1.153,98
HABER /  GÜNCEL

Tunç Soyer, hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi açıkladı: Şaka değil

Tunç Soyer, hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi açıkladı: Şaka değil

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından, Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçenin 3 bin TL olduğunu açıkladı.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, sosyal medya hesabından, "Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçe ne kadardır?" sorusunu sordu.

Cevabını bir sonraki paylaşımında duyuran Soyer, hükümetin Halkapınar-Otogar metrosu için bütçesinin 3 bin lira olduğunu açıkladı.

Soyer, "Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023'te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 Bin TL, şaka değil" diye yazdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı kayıp Ümit vakasında korkunç sözler! Cinsel organına kadar kesmiş deyip anlattı
Foto Galeri Müge Anlı kayıp Ümit vakasında korkunç sözler! Cinsel organına kadar kesmiş deyip anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de Ülkü Ocakları Başkanı'nın otomobili yakıldı! Sinan Ateş cinayetinin fitili orada ateşlenmişti
Mersin'de Ülkü Ocakları Başkanı'nın otomobili yakıldı! Sinan Ateş cinayetinin fitili orada ateşlenmişti
İzmir peş peşe sallandı! 4 günde 142 deprem
İzmir peş peşe sallandı! 4 günde 142 deprem
Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün kulislere düştü Resmi Gazete'de yayımlanacak
Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün kulislere düştü Resmi Gazete'de yayımlanacak
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na kötü haber İYİ Parti'nin masaya getirmeyi düşündüğü plan ortaya çıktı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na kötü haber İYİ Parti'nin masaya getirmeyi düşündüğü plan ortaya çıktı
380 kişi hakkında gözaltı kararı! Aralarında doktorlar da var
380 kişi hakkında gözaltı kararı! Aralarında doktorlar da var
Mersin'deki otobüs kazası! 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü, 33 yaralı var
Mersin'deki otobüs kazası! 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü, 33 yaralı var
İngiltere gündemine oturdu: Polis memuru seri tecavüzcü çıktı! Kendisi itiraf etti
İngiltere gündemine oturdu: Polis memuru seri tecavüzcü çıktı! Kendisi itiraf etti
Türkiye’yi sarsacak skandal! İşrak Vakfı'nda 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar
Türkiye’yi sarsacak skandal! İşrak Vakfı'nda 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar
Eşinin telefon görüşmelerini gizlice kaydeden kadına şok!
Eşinin telefon görüşmelerini gizlice kaydeden kadına şok!
Akaryakıtta yeni zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorin litresi ne kadar oldu?
Akaryakıtta yeni zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorin litresi ne kadar oldu?
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Gaziantep'te yaşandı! Aileler birbirine girdi 3 ölen var
Gaziantep'te yaşandı! Aileler birbirine girdi 3 ölen var