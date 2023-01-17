İçtikten sonra rahatsızlandı ihbarda bulundu! 2 gün sonra da...

BURSA'da kolonya içen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Fikri Barış (55) evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içti. Bir süre geçtikten sonra Barış, rahatsızlanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Evine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalesinin ardından Barış'ı hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Barış, 2 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.