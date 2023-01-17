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18 ilde operasyon 380 kişi hakkında gözaltı kararı! Aralarında doktorlar da var

18 ilde operasyon 380 kişi hakkında gözaltı kararı! Aralarında doktorlar da var

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte engelli raporu aldıkları ve rapor çıkardıkları belirlenen 380 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Söz konusu operasyonda, sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında hastane çalışanları, doktor, devlet memuru, organizatör, sahte rapor sahiplerinin de olduğu 380 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte detaylar...

Teknik ve fiziki takip 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı.

Dev operasyon 

İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı. Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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