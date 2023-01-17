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İlçeyi yasa boğan ölüm! Başkan yardımcısı kalp krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İlçeyi yasa boğan ölüm! Başkan yardımcısı kalp krizi geçirdi

 BALIKESIR’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar (56) geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yoğun mide ağrısı sebebiyle Ayvalık Devlet Hastanesi’ne giden Ersan Bahar, yapılan tedavinin ardından evine gönderildi.

Evine dönen Bahar’ın sağlık durumu daha da ağırlaşınca yeniden hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ersan Bahar, hastanede doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Ersan Bahar; ilçede amatör spora verdiği gönüllü destekler, yardımsever kişiliği ve sempatik tavırlarıyla 7’den 77’ye herkesi gönlünde taht kurmuştu.

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