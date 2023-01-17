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Netflix'e zam geldi! Aylık abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte 2023 zamlı Netflix paketleri..

Netflix'e zam geldi! Aylık abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte 2023 zamlı Netflix paketleri..

NETFLİX, Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yaptı. Dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'de abonelik ücretleri güncellendi. Netflix'e gelen zam sonrası en ucuz paket 63 lira 99 kuruş oldu.

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Netflix Türkiye'den sevenlerini üzecek bir haber geldi. Dev film ve dizi platformunun abonelik ücretlerine zam yapıldı.

Log'da yer alan habere göre, Netflix’in en standart abonelik türü olan ve 44 lira 99 kuruştan satılan temel plan zamla birlikte 63 lira 99 kuruş oldu.

İşte diğer iki paketin zamlı fiyatı...

63 lira 99 kuruştan satılan Standart Plan ise 97 lira 99 kuruşa güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan ve 4 kişilik paket olan Özel Planın fiyatı 93 lira 99 kuruştan 130 lira 99 kuruşa yükseltildi.

2022 başında paketler ne kadardı?

Netflix'in 2022 başında abonelik ücretleri temel paket için 26,99 TL, standart paket için 40,99 TL, özel paket içinse 54,99 TL'ydi.

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