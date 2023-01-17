Karadeniz doğalgazında yeni aşama: Boru hattı tamamlandı

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin hanelere ulaştırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir aşama daha geride kaldı. Yerli gazı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ile 36 kilometrelik boru hattı tamamlandı. Konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

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Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin mart ayında kullanıma sunulmasına yönelik çalışmalarda önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Yerli gazı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ile 36 kilometrelik boru hattı tamamlandı.

Çalışmalarda son durumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter'dan paylaştı. Denizin 170 kilometre açığında keşfedilen doğalgaz deniz tabanına döşenen borular sayesinde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne aktarılacak.

Tesise aktarılan doğalgazın hanelere sevkinden önce ise BOTAŞ tarafından bazı testlere tabi tutulması gerekiyor. Bu kapsamda, günlük 50 milyon metreküp kapasiteli ölçüm tesisi ile 36 kilometrelik boru hattı tamamlanarak, test işlemleri için hazır hale getirildi.

Çalışma Karadeniz'in zorlu coğrafi koşullarına rağmen yaklaşık 1 yılda tamamlandı. Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapıldı. Ayrıca, zaman zaman yüksek debide akan Filyos Nehrinden 200 metrelik boru hattı geçirildi.



