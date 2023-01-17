Zeynep Bastık'ın sütyensiz balkon pozu olay oldu! "Kürdan gibi olmuşsun kilo al kilo"

Evinde düşerek geçirdiği sakatlık sonrası sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından sütyensiz giydiği sarı elbisesi ile büyüleyen Bastık'ın balkon pozları sosyal medyayı sallarken takipçileri ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.

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Evinde düşerek sakatlandığı için yılbaşı da dahil bir süre sahneden uzak kalarak 5 milyon TL kaybeden Zeynep Bastık son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla gündemde. Özellikle ev hali paylaşımlarıyla Ekşi Sözlük'ün diline düşen şarkıcı yavaş yavaş iyileşiyor.

Sahnelerin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık sarı elbisesiyle balkon poz verdi.

Sütyen tercih etmediği elbisesiyle dikkat çeken Bastık yine sosyal medyada gündem oldu. Sırtı açık süper mini tercih eden Bastık'ın göğsünün de bir kısmı açıktı.

Zeynep Bastık'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü ismin balkon pozlarını görenler "Kürdan gibi olmuşsun kilo al kilo", "Biraz daha zayıflarsan görünmez olacaksın", "Geceyi aydınlattın maşallah", "Cesur ve nazik" gibi çok sayıda yorumda bulundular.