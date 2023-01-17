Balkanlardan geliyor Türkiye'yi vuracak! Kar o tarihte geliyor Meteoroloji uyardı: 50 şehir dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurtta kar ve yağmur yok ancak önümüzdeki günlerde fena şeyler olacak. Meteoroloji pazar ve pazartesi olmak üzere kar yağışı beklenen 50 şehri açıkladı! Hava uzmanı Kerem Ökten de tüm Türkiye'yi uyardı tarih verdi: Balkanlardan gelecek her yer beyaza bürünecek!
17 Ocak'ta (bugün) yurtta ciddi bir yağış beklenmiyor. Ancak Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde kar yağışı geliyor! Pazar günü 22, Pazartesi günü 28 şehirde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji o şehirleri açıkladı! Hava durumu uzmanı Kerem Ökten tarih vererek çok kritik uyarılar yaptı. Kar balkanlardan giriş yapacak Türkiye'yi saracak! İşte güncel kar haberinin ayrıntıları...
Yeni yılla birlikte Sibirya soğukları Trakya üzerinden ülkemize giriş yaptı. İlk kar heyecanı Silivri'de yaşanırken İstanbul'un bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmüştü.
Bu doğrultuda yeni açıklamalarda bulunan ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, tarih vererek kar yağışının yurdu etkisi altına alacağını söyledi.
Kuru soğuklar tüm İstanbul'u etkisi altına alırken tüm vatandaşlar kar yağışının ne zaman olacağını sorgulamaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala tüm İstanbulluları kar heyecanı sarmış ve Pazartesi gecesi bazı bölgelerde yer yer kar yağışı görülmüştü.