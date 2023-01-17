Balkanlardan geliyor Türkiye'yi vuracak! Kar o tarihte geliyor Meteoroloji uyardı: 50 şehir dikkat!

17 Ocak'ta (bugün) yurtta ciddi bir yağış beklenmiyor. Ancak Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde kar yağışı geliyor! Pazar günü 22, Pazartesi günü 28 şehirde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji o şehirleri açıkladı! Hava durumu uzmanı Kerem Ökten tarih vererek çok kritik uyarılar yaptı. Kar balkanlardan giriş yapacak Türkiye'yi saracak! İşte güncel kar haberinin ayrıntıları...