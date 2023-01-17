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Nagehan Alçı çok emin! 'Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle ikinci tura kaldı'

Nagehan Alçı çok emin! 'Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle ikinci tura kaldı'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin öne alınacağı kesinleşirken, Habertürk yazarı Nagehan Alçı seçimin sonuçlarını açıkladı. HDP yöneticileriyle yaptığı görüşmeleri anlatan Nagehan Alçı, "Kısacası cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle ikinci tura kaldı” iddiasında bulundu.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve partinin önde gelen isimlerinden Tayip Temel ile yaptığı görüşmeyi aktardığı bugünkü yazısında, “Kısacası cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle ikinci tura kaldı” dedi. Alçı’nın aktardığıan göre, Temel “Merkez Yürütme Kurulumuz bugün toplandı Nagehan Hanım ve Mithat Hoca ile Pervin Hanım’ın çıkışlarının uygun olduğuna karar verdik. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

HDP'nin adayı ne zaman kesinleşir?

Tayip Temel, "İsim ne zaman kesinleşir?" sorusuna, “10 gün içinde bir aday ile çıkarız” diye yanıt verdi. Meral Danış Beştaş da aynı soruya biraz daha geniş bir zaman dilimini işaret ederek yanıt verdi. En hızlı şekilde karar vermek istediklerini söyleyen Beştaş, "Birkaç hafta içinde adayı kararlaştırıp açıklarız" dedi.

Kimseye yakınlaşmaya ihtiyacımız yok

“Meral Hanım ile konuşurken HDP’nin 6’lı Masa’nın partilerine yönelik tutuk halinden rahatsızlık duyduğunu çok net hissettim” diyen Alçı, Beştaş’ın, “Sonuçta biz de bir partiyiz. Kendi yolumuzda yürüyoruz. Kimseye yakınlaşmaya ya da başkalarına göre geri adım atmaya ihtiyacımız yok. Biz bu işin kurucu unsurları arasındayız" sözlerini aktardı.

2. tura Erdoğan’ın karşısında biz çıkacağız

Beştaş, "Ama sizin aday çıkarmanız seçimi büyük olasılıkla ikinci tura taşıyacak, ikinci turda Tayyip Erdoğan’ın şansının 6’lı Masa’nın adayının karşısında artacağı yönünde yaygın bir kanaat var, siz Cumhurbaşkanı’na o yolu açmış olmayacak mısınız?" sorusuna, "Nagehan Hanım ikinci tura Erdoğan’ın karşısında biz çıkacağız ve kazanacağız” yanıtını verdi.

Anketler öyle demiyor ama!..

Alçı, “Elbette yapılan hiçbir anket böyle bir olasılığa işaret etmiyor ama Beştaş’ın bu cümlesi HDP’nin aday konusundan feragat etmeyeceğini açık seçik ortaya koyuyor. Kısacası cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle ikinci tura kaldı” görüşünü yazdı.

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