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AKOM’dan İstanbul’a çok kritik uyarı! Özellikle bu ilçeler dikkat

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AKOM’dan İstanbul’a çok kritik uyarı! Özellikle bu ilçeler dikkat

İSTANBUL'da özellikle Anadolu yakasında rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkarken, sahilde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu.

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AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerine kadar 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

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