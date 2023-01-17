Profesörden yeni varyant açıklaması! Kabusun adı 'kraken'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Avrupa’da görülen omicronun alt varyantı olan ’kraken’ varyantının Türkiye'de de önümüzdeki günlerde görülmeye başlanabileceğini belirtti.

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’Kraken’ varyantının ABD ve Avrupa’da hızla yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu.

Semptomlarına dikkat

Kraken varyantının çok hızlı bulaşan ve toplum içinde çok hızlı yayılan bir virüs olduğunu bildiklerini söyleyen Dr. Şevket Özkaya, "Önümüzdeki günlerdi önceki varyantlar gibi ölümcül olup olmadığını yaşayarak göreceğiz. Hastaların büyük bir kısmı boğaz ağrısı, kuru öksürük, eklem ve baş ağrıları ile geliyorlar. Son günlerde özellikle Covid-19'un ilk zamanlarında gördüğümüz tat ve koku kaybı da bu yeni varyantla aramıza döndüğünü görüyoruz.

Hem Uzak Doğu'da hem de Avrupa ve Amerika’da artan vakalar ülkemizde de bir panik havası oluşturacak mı diye sorarsanız şuan Uzak Doğu'daki, Çin’deki vakalar bizi etkilemiyor ama Amerika’daki ve Avrupa’daki bu kraken alt varyantı ülkemizde de önümüzdeki günlerde görünmeye başlanacaktır.

Yılbaşından sonra arttı

Ama hala omicron virüsüne karşı mevcut aşıların koruyucu olduğunu biliyoruz ve ağır vakaları çok görebileceğimizi düşünmüyoruz. Yılbaşından sonra yoğun bakım vakalarının sayısında da bir artış var. Ama şuan ölümcül bir virüs olarak değerlendirmiyoruz. Yine grip tarzı semptomlarla seyir ettiğini biliyoruz" diye konuştu.