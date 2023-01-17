Diyanet İşleri Başkanı'nın eşi Seher Erbaş Sultanahmet Camisi'nde imama yumruk attı iddiası!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'la ilgili şok iddia... Ali Erbaş’ın halasının oğlu olan ve Ankara Ahmet Akseki Camisi’nde görev yapan din görevlisi C.B, bir kadına yönelik “uygunsuz mesajlar gönderdiği” suçlaması üzerine Sinop’a sürüldü. C.B., birkaç ay sonra İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ne geçti. Camiye giden Seher Erbaş'ın, herkesin içinde tartıştığı C.B.'nin göğsüne yumruk attığı iddia edildi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş'ın, Ali Erbaş’ın halasının oğlu olan C.B'ye Sultanahmet Camisi'nde yumruk attığı iddia edildi. Cumhuriyet'in haberine göre, Başkan Erbaş’ın halasının oğlu olan ve Ankara Ahmet Akseki Camisi’nde görev yapan din görevlisi C.B, bir kadına yönelik “uygunsuz mesajlar gönderdiği” suçlaması üzerine Sinop’a görevlendirildi. Görev yerini değiştirmeye çalışan C.B., birkaç ay sonra İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ne geçti.

Cemaatin önünde kolundan tutup...

Bu değişikliği öğrenen Seher Erbaş, duruma tepki gösterdi. Seher Erbaş, yaklaşık beş ay önce yanındaki Diyanet görevlileriyle birlikte Sultanahmet Camisi’ne gitti. Seher Erbaş, cami cemaatinin önünde C.B’nin kolundan tutarak “Sen buraya nasıl gelirsin? Aile adımızı nasıl kullanırsın?” tepkisini gösterdi. C.B. ise “Ben devletin memuruyum, sen kimsin?” çıkışında bulundu. Seher Erbaş, bu yanıt üzerine C.B’nin göğsüne yumruk attı.

Seher Erbaş'tan şikayetçi oldu

Seher Erbaş’ın yanında olan Diyanet personeli araya girerek tartışmayı yatıştırdı. C.B. ise Seher Erbaş’tan şikâyetçi oldu. Seher Erbaş’ın ağabeyi olan, eski Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri E.B., C.B’yi ikna ederek şikâyetini geri çekmesini sağladı. Böylece olay kapatıldı.