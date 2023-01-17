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Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu: Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı dava reddedildi!

Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu: Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı dava reddedildi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan davanın reddine karar verildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Mart 2022'de gerçekleşen grup toplantısında kullandığı "5'li çete, yolsuzluk" ifadelerinin ardından dava açmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından "Erdoğan yine kaybetti" başlıklı mesajında şöyle dedi:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli "5'li Çete, yolsuzluk" özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz"

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