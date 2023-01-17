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Dinyeper'deki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti

Dinyeper'deki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti

Dinyeper kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç, görevinden istifa etti.

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Telegram hesabından istifa dilekçesini paylaşan Arestoviç, "Medeni bir davranış örneği göstermek istiyorum. İlkesel hata, istifa anlamına gelir" dedi.

14 Ocak'ta Dinyeper kentindeki bir binaya füze isabet etmiş ve ciddi yıkım meydana gelmişti. Ukrayna tarafı, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken Arestoviç, binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden fırlatılan bir füzeyle vurulduğunu itiraf etmişti.

Arestoviç daha sonra ciddi bir hata yaptığını söyleyerek özür dilese de, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da Zelenskiy'in danışmanının görevden alınması için imza toplanmaya başlanmıştı.

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