Hamza Dağ'dan seçim açıklaması:2023 yılında yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında erken seçim iddiaları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "2023 yılında yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir" diyen Dağ, son kararı Meclis verir dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçim tarihine yönelik müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Bu yıl içerisinde yapılacak hiçbir seçime ''erken'' denilemeyeceğini belirten Dağ, bu kararın alınması için gerekli olan milletvekili sayısına ulaşılmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar alabileceğini açıkladı.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi nedenlerle haziran ayının seçimler için uygun olmadığını söyleyen Dağ, "Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz'' dedi.

"2023 yılında yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir" diyen Hamza Dağ, seçim kararının Meclis'te alınabilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerektiğini hatırlattı. Dağ, aksi halde Cumhurbaşkanının seçim tarihi konusunda karar alabileceğini söyledi.

Siyasette İHA-SİHA polemiği

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a yönelik açıklamaları tartışılıyor. Bu şirketin özel olarak desteklendiği ve dokunulmaz hale getirildiği iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Dağ, Babacan'a tepki gösterdi. Dağ, ''Burada bir siyasi duruş söz konusu değil.'' dedi.

Ortak yetki tartışması

Hamza Dağ, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nın açıklamalarıyla başlayan 'siyasette ortak yetki' tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarının paylaşılmasının "Bu demokrasinin geldiği noktaya ters bir durum" diyen Dağ, "Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var. Anadolu'da bir tabir vardır, çift kazık yere batmaz. Altı kazık hiç batmaz.'' değerlendirmesi yaptı.

20 yılın sonunda yeni bir hikaye ortaya koyduklarını belirten Hamza Dağ, ''2023'ten sonra dünyada Türkiye konuşulacak.'' dedi.