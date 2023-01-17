İBB'den araç sahibi basın mensuplarına duyuru

İSPARK’ın otoparklarını ücretsiz kullanabilen basın kartı sahiplerinin kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. İBB Meclisi’nin aldığı karar gereği yenileme işlemi, daha önceden kayıtlı olan araçları da kapsıyor.

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https://ispark.istanbul/ online-basvuru/ adresinden online olarak kolayca gerçekleştirilecek kayıt işleminde basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartlarını ve kaydettirmek istedikleri aracın ruhsat görüntüsünü sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Basın kartı sahibi ile ruhsat sahibinin aynı kişi olma şartı kaldırıldı. Basın kartı sahibi sadece bir aracı sisteme kaydedebilecek. Başvuruların 31 Ocak 2023 Salı günü mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

Basın kartı sahiplerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK’ın otoparklarından ücretsiz yararlanma koşullarında değişikliğe gidildi. İBB Meclisi’nin 2022’nin aralık ayında aldığı kararla, 2023 yılında geçerli olmak üzere basın mensuplarından istenen kart ibrazı uygulaması kaldırıldı. Basın kartı sahiplerinin diledikleri bir aracı, İSPARK plaka sistemine başvuru yoluyla kaydettirmeleri gerekiyor. Basın kartı sahipleri, yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, katlı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanma hakkından yararlanmaya devam edecek. Bir araçla sınırlı olan kayıtlar https://ispark.istanbul/ online-basvuru/ adresinden yapılacak. 1 Şubat 2023’ten itibaren kart ibrazıyla hizmetten ücretsiz yararlanma uygulamasına son verilecek.

İBB Meclisi’nin aldığı karar gereğince İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 2023 Yılı Ücretsiz ve İndirimli Kullanım Hakkı Tanınan Araçlarla İlgili Şartlar'da değişiklik yaptığı 9. madde şu şekilde:

“Basın kartı sahipleri; görev nedeniyle kullandıkları (yük nakli için ve ticari olmayan) bir (1) aracını İSPARK AŞ'ye kaydettirmek koşuluyla yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, katlı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanırlar. Ücretsiz kullanım süresinin aşılması durumunda süre aşımından kaynaklanan otopark ücretleri normal tarife üzerinden araç kullanıcısı ve/veya ruhsat sahibinde tahsil edilecektir.”