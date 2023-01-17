'Evlat nöbeti'ni o başlatmıştı, Hacire anne yıkıldı! Feci şekilde canına kıydı

DİYARBAKIR'da HDP il başkanlığı önünde başlatılan 'evlat nöbeti'nin sembol ismi Hacire anne büyük acı yaşadı. Hacire Akar'ın bir süre önce terör örgütünün pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, tarihi surlarda kendini yakarak yaşamına son verdi.

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Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar (24), kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yüzde 90 yanık oluştu, hastanede öldü

Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Yüzde 90 vücudunda yanık oluşan Akar, tedavi altına alındı. Terörün pençesinden kurtarılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Hacire Akar, 3 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçerek HDP ve bölücü terör örgütü PKK’ya karşı başkaldırıp evladını istemişti ve evladına kavuşup evlendirmişti. Hacire Akar 'evlat nöbeti'ni başlatan sembol isimdi.

Akar’ın duruşu örgütte çözülmeleri hızlandırırken, 39 örgüt mensubunun da güvenlik güçlerine teslim olmasına önünü açmıştı. Akar'ın evladına kavuştuğu anlarda yüzü böyle gülmüştü...

"Sorumlusu örgüttür"

Hastane önünde açıklamada bulunan ağabey Mustafa Akar, “Mehmet’tin durumu psikolojikti, örgütten kurtardıktan sonra toparlayamadı. Başımız sağ olsun, sorumlusu örgüttür, demek ki bırakmadılar peşini.

"Bir çocuğu var, eşi de hamile"

25 yaşında, bir çocuğu var, eşi hamile. Bize yapılan, herkese yapılmıştır. Başkasına yapmasınlar. Onu hayatta bağlamak için çok uğraştık, kurtaramadık. Örgütten dolayı psikolojisi bozuktu. Bizi rahat bırakmadılar” dedi.