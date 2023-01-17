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Yeşil-beyazlı kulübün beklediği haber geldi! Lisansı çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeşil-beyazlı kulübün beklediği haber geldi! Lisansı çıktı

Bursaspor formasıyla 1.5 yıl aranın ardından yeniden futbola dönen Özer Hurmacı’nın lisansı çıktı. Tecrübeli oyuncu, Afyonspor maçında forma giyebilecek.

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Bursaspor’la yeniden futbola dönen Özer Hurmacı’nın lisansı çıktı. 37 yaşındaki futbolcu ile ilgili evrakları 12 Ocak’ta Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderen yeşil-beyazlı kulüp, beklediği haberi aldı.

TFF, Özer Hurmacı’nın lisansının çıktığını resmen açıkladı. Bu sezon sonuna kadar lisansı çıkan tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Afyonspor’la oynayacağı maçta sahada olabilecek.

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