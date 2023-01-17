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AK Parti'den EYT için yeni açıklama! EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?

AK Parti'den EYT için yeni açıklama! EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?

AK Parti'den milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son dakika açıklama geldi. Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, EYT'nin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını açıkladı ve ilk maaşlar için de tarih verdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını belirtti.

Akbaşoğlu "Mart'ta EYT'liler maaşlarını alacak" dedi.

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