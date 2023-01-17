Ara tatiller bitiyor sömestr tatili 1 ay oluyor! Türkiye'deki okullar da listede

Sömestr tatiline artık sayılı günler kaldı. öğrenciler 15 günlük tatili iple çekiyor. Ne kadar 15 günlük tatil dense de hafta sonları çıkarıldığında 15 günlük tatil 10 günlük bir tatil olarak kalıyor. Son dakika gelişmesine göre 15 günlük sömestr tatilinin 1 aya kadar uzatılacağı söz konusu. Peki ama nasıl, 15 günlük sömestr tatili nasıl bir aya uzatılıyor? işte detaylar...

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15 günlük ara tatil öncesi MEB'in de duyurularına göre Türkiye'deki tüm okullarda birer haftalık ara tatil uygulanıyor. Bu tatil planlaması yeni eğitim öğretim yılında MEB'in takviminde de yayınlandı.

Sömestr tatili bir ay olacak

Halihazırda sömestr tatili öncesi birer hafta olmak üzere toplamda 2 hafta tatil yapılıyor. Bu sistem Avrupa'da da uygulanıyor. Ancak bazı Avrupa ülkeleri bu sistemde değişikliğe gidiyor.

Rol model olarak aralarında Türkiye'nin de yer alacağı söz konusu olan birçok ülke aralıklarla uygulanan toplamda 2 haftalık tatilden vazgeçerek bu iki haftalık tatili sömestr tatiline dahil etmeye hazırlanıyor. Böylece 15 günlük sömestr tatili bir aya uzuyor.

En büyük etken turizmin canlanması

Bu sistemin uygulamasındaki en büyük etken ise kış tatilinin öne çıkarılması ve turizmin canlandırılması olarak görülüyor.

Benzer bir uygulama Türkiye'de de uygulanmaya hazırlanıyor. Çünkü Avrupa'da uygulanan birer haftalık toplam 2 hafta olan ara tatil Avrupa baz alınarak Türkiye'de uygulanmıştı.

Bazı Avrupa ülkelerinin 15 günlük sömestr tatilinin 1 aya çıkarılması uygulamasının Türkiye'de de uygulanmasının önünü açıyor. Ayrıca turizmin canlandırılması açısından da büyük bir rol oynuyor.