Aziz Yıldırım uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi, siyasetçi ile buluştu

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, milletvekili Cemal Enginyurt ile bir araya geldi. Enginyurt'un, Aziz Yıldırım ile buluşmada çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Aziz Yıldırım'ın kilo verdiği görüldü.Abone ol
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, uzun zaman sonra ilk kez görüldü. Aziz Yıldırım, milletvekili Cemal Enginyurt ile buluştu. İkilinin çektirdiği fotoğraf sosyal medyada herkesin dikkatini çekti.
Cemal Enginyurt, Aziz Yıldırım'la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak "Fenerbahçe'nin efsane başkanı Sn. Aziz Yıldırım beyefendiyle birlikteyiz." notunu ekledi.
Aziz Yıldırım'ın oldukça fazla kilo verdiği görüldü.
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