İsveçli siyasetçiden alçak istek! Girişimlere başladı: Türk büyükelçiliği önünde...

Daha önce Kur'an-ı Kerim yakarak alçaklık yapan İslam düşmanı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan skandal talepte bulundu. Paludan, İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini söyledi! Paludan, Türkleri İsveç'te görmek istemediğini de ifade etti.

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Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak bir saldırı yapılmıştı. Saldırı sonrası İsveç Başbakanı Ulf Kristerson olayı sabotaj olarak nitelendirmişti. Dün ise İsveç savcısı Lucas Eriksson çirkin olayla ilgili soruşturma başlatma ihtiyacı duymadığını açıklamıştı.

Aşırı sağcı siyasetçiden alçak istek

Şimdi ise İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini belirtti.

"Bugün göndereceğim"

Aynı zamanda gazeteye açıklamalarda bulunan Paludan "İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler?" sözlerine yer verdi. İsveç hükümetinin, bu alçakça isteğe ne cevap verdiği ya da vereceği henüz bilinmiyor.

"Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın"

Öte yandan skandal ifadelerine devam eden Paludan, "Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları İsveç'te istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın" şeklinde yorumlara yer verdi.

İslam düşmanı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından beri Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla biliniyor.